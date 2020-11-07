В Киеве закрыли станцию метро из-за сообщения о бомбе

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Представители правящей партии «Грузинская мечта» готовы встретиться с оппозицией лишь в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнёры.

Если международные партнёры захотят организовать такую встречу, то, конечно, учтём их желание и согласимся встретиться, — цитирует РИА Новости исполнительного секретаря партии Ираклия Кобахидзе. По его словам, заявление протестующих о...