В Киеве заговорили о мобилизации Советник министра обороны Украины Сак не исключил мобилизации еще большего числа людей

Фото: Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак, передает Вloomberg. Отмечается, что на Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

У нас есть достаточные резервы. <...> И, конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей, — сказал Сак.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на территории страны мобилизованы сотни тысяч человек. До этого глава ведомства Алексей Резников сообщил, что нужно «обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику».

В конце декабря экс-депутат Верховной рады Илья Кива призвал украинцев бежать из страны из-за объявленной властями скрытой мобилизации. По словам автора видеоролика, военнослужащие вручают местным жителям повестки.

Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что Минобороны Украины отдало приказ мобилизовать 35 тысяч человек в Херсонской и Харьковской областях. Он уточнил, что в Херсонской области «насильственной» мобилизации подлежат 15 тысяч местных жителей, а в Харькове — 20 тысяч.