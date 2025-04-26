В Киеве загорелся военный завод В Киеве зафиксировали возгорание в районе военного завода «Буревестник»

Фото: Социальные сети

МЧС Украины

Мощный пожар произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве, сообщает «Страна.ua». По информации издания, там расположен завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе завода они слышали звук взрыва.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как от места ЧП в небо поднимается густой черный дым. Власти города информацию пока никак не комментировали. Известно, что основанный в 1967 году «Буревестник» специализируется на морском приборостроении, а также производстве и ремонте радиолокационных систем. Завод входит в перечень украинских предприятий, имеющих стратегическое значение.

Ранее мощные взрывы прогремели на территории Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Всего прозвучало шесть серий взрывов. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. На месте работают экстренные службы.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области. По мнению главы региона Вячеслава Гладкова, удар по одному из самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Отмечается, что уцелела только часовня Божией Матери.