Украина выступила за участие США и Польши в переговорах по Донбассу

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Вице-премьер Украины Алексея Резников заявил о необходимости преобразования «нормандского формата», в том числе путём включения в переговорный процесс представителей США и Польши.

Участие США при новой президентской администрации, учитывая определённые обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира — и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы, — заявил Резников в интервью агентству «Укринформ».

Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов, которые могли бы привести к скорейшему завершению боевых действия на Донбассе. Кроме того, на необходимость «нормандского формата» указывает и тот факт, что Франция и Германия так и не смогли оказать значительного влияния на реализацию минских соглашений.

Ранее за включение США в «нормандский формат» высказался глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Как сообщал NEWS.ru, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что западные страны, рассматривающие возможность поставок летального вооружения на Украину, несут вместе с киевскими властями ответственность за жертвы и разрушения в Донбассе.