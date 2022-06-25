В Киеве ввели комендантский час в ночное время

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Вооружённые силы Украины

В Киеве и области в ночное время будет действовать режим комендантского часа, передает ТАСС. На улице нельзя будет находиться в период с с 23:00 до 05:00 утра. Причины такой меры не поясняются.

Запрещается находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам на транспорте или пешком. Исключением является наличие специального пропуска установленного образца, — передает агентство.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что вооружённые силы республики полностью взяли под контроль Горское и Золотое. В Лисичанск вошли войска РФ и ЛНР, в городе идут бои.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что украинские военные при отступлении побросали всё иностранное оружие. Он предположил, что операция по взятию Горского и Золотого войдет в военные учебники как самая эффективная «в плане военной экономики».