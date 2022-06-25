В Киеве и области в ночное время будет действовать режим комендантского часа, передает ТАСС. На улице нельзя будет находиться в период с с 23:00 до 05:00 утра. Причины такой меры не поясняются.

Запрещается находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам на транспорте или пешком. Исключением является наличие специального пропуска установленного образца, передает агентство.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что вооружённые силы республики полностью взяли под контроль Горское и Золотое. В Лисичанск вошли войска РФ и ЛНР, в городе идут бои.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что украинские военные при отступлении побросали всё иностранное оружие. Он предположил, что операция по взятию Горского и Золотого войдет в военные учебники как самая эффективная «в плане военной экономики».

 

 