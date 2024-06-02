В Киеве ввели длительные отключения света сразу после повышения тарифов Власти Киева объявили о новых отключениях электричества на 11 часов в сутки

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Со 2 июня в Киеве введены дополнительные отключения электричества, сообщил начальник столичной военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале. В общем света в столице не будет на протяжении 11 часов в сутки. Попко уточнил, что отключения помогут обеспечить потребности 76% населения Киева.

2 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения. По указанию «Укрэнерго» графики будут действовать с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00, — написал глава администрации.

Горожан также призвали использовать электроэнергию экономнее. Примечательно, что соответствующее решение было принято сразу после повышения тарифов на свет на более чем 60%. В связи с этим Попко отметил, что отключения помогут сохранить семейный бюджет украинцев.

Ранее член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции. По его словам, ограничение потребления станет частью жизни страны. Кроме того, отметил Бойко, понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают, уточнил он.

Украинские Telegram-каналы утром 11 апреля распространили информацию об ударе по Трипольской ТЭС, в результате которого станцию охватил пожар. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающее строение.