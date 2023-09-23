В Киеве возмутились состоянием украинских городов Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Киев не восстанавливает украинские города

Фото: МО Украины

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что правительство Украины не вкладывает направленные Западом средства в восстановление поврежденных городов. На своем YouTube-канале он указал на то, что Европа выделяла огромные деньги, однако сделано было меньше, чем российскими специалистами в Мариуполе.

Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь, — сказал Соскин.

Он предположил, что выделенные Западом средства были разворованы.

Летом мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что восстановление города займет около трех лет. По его словам, 2023 год станет «ударным» по количеству проводимых работ. Ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов. По словам мэра, речь шла о жилых домах, а также об объектах социальной и коммунальной инфраструктуры.

В конце прошлого года сообщалось, что в восстановлении разрушенных городов юга и востока Украины участвуют около 60 тысяч строителей и других специалистов. Правительство подготовило план работ по восстановлению 6,2 тысячи объектов на контролируемых РФ территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, назвав его «самым большим проектом страны». Причём его финансирование ложится не только на федеральную казну, но и на плечи российских субъектов, которые вложат в эту деятельность триллионы рублей.