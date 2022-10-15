В Киеве вновь зазвучала воздушная тревога Администрация Киева сообщила еще об одной воздушной тревоге

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Киева и Киевской области снова звучит воздушная тревога, сообщает администрация столицы Украины и региональная военная администрация. В Министерстве обороны РФ это никак не прокомментировали.

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, — пишет администрация Киева.

Утром в субботу воздушная тревога зазвучала по всей стране. Просьбы проследовать в укрытие прозвучали в Волынской, Ровненской и Тернопольской, Одесской и Николаевской, Полтавской и Сумской областях, а также в Киеве.

Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее заявили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры.

Очевидцы произошедшего поделились в Сети любительскими кадрами. На них запечатлен эпизод, как столб дыма поднимается, предположительно, над Киевом.