В Киеве вернулись к плановому отключению электричества

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

В Киеве возобновились плановые отключения электричества, сообщает пресс-служба энергокомпании ДТЭК в Telegram. В новогодние праздники коммунальным службам удалось свести отключения электричества до минимума, однако сейчас стала увеличиваться нагрузка на энергосистему, в связи с чем и требуются плановые отключения.

Экономика должна работать, и потребление промышленностью растет. Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему. Поэтому сегодня с 14:00 в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме, — говорится в сообщении.

В Киевской области же действуют новые графики стабилизационных отключений. Для их равномерности и поочередности потребителей поделили на четыре группы вместо двух.

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения электричества. Он уточнил, что взрывы прогремели в Деснянском районе Киева.

29 декабря Кличко также сообщал, что 40% жителей Киева остались без света после очередной серии ракетных ударов со стороны Вооруженных сил России.