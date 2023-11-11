В Киеве ужаснулись от слов фон дер Ляйен об Украине Журналист Назаров: от слов фон дер Ляйен о демократичности Украины «вянут уши»

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина является демократичной страной, борющейся с коррупцией, не соответствуют действительности, заявил киевский журналист Максим Назаров в эфире YouTube-канала «Да, это так». По его словам, глава ЕК наговорила такого, что «уши вянут!».

Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь и уши вянут! У нас все прекрасно с правами человека, коррупции нет, все просто прекрасно. Боже, да вы посмотрите, реформы [проводятся], — сыронизировал журналист.

По его мнению, такие отзывы фон дер Ляйен начали повторять и власти Украины. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил что все мифы о коррумпированности его страны «развеяны» после слов главы ЕК.

Фон дер Ляйен 4 ноября посетила Киев, где обсудила путь вступления Украины в Евросоюз. Она сказала, что фактические сроки вступления Киева в ЕС зависят от реформ. Формальное решение о начале переговорного процесса начнут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе 14–15 декабря. Решение о вступлении Украины в ЕС может быть принято только единогласным голосованием всех действующих членов объединения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ограничить членов объединения в праве вето, чтобы упростить вступление в него новых стран, в том числе и Украины. Реформирование блока некоторые страны, включая Германию и Францию, ставят в качестве условия для его расширения.