В Киеве уверены, что Украина и Россия могут примириться за один день

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Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут помириться в течение одного дня, но это зависит от российского лидера Владимира Путина.

Я чётко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках, — заявил Арестович.

По его словам, американский президент Джо Байден также может позитивно повлиять на ситуацию. Для ускорения сдвигов нужно, чтобы западные страны усилили санкционное давление на Россию, отметил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент России должен покается на Украине. По мнению дипломата, российскому лидеру нужно поклониться монументу воевавшим на Донбассе участникам националистических батальонов и силовиков, когда он приедет на Украину. Кулеба подчеркнул, что говорит серьёзно. Он заявил, что не говорит какой это будет российский президент, «но такой визит обязательно будет».

Дипломат считает, что Киев должен сделать всё необходимое, чтобы в сознании Запада Россия и Украина воспринимались на всех уровнях как две независимые страны с разными политическими векторами. Все должны видеть, что страны разошлись и двигаются в разных направлениях.

Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе нет. Об этом политик рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонного разговора.