В Киеве утвердили программу по закупке к зиме дров и буржуек Правительство Украины утвердило программу по закупке к зиме дров и буржуек

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Правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых буржуйками, для прифронтовых регионов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на данную программу предусматривается выделить 563 млн гривен ($15,2 млн), сообщает РИА Новости.

563 миллиона гривен ($15,2 миллиона) правительство выделяет восьми областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям, — цитирует агентство украинского премьера.

Шмыгаль добавил, что производством мобильных металлических печей (буржуек) займутся Украинские железные дороги. Их должно быть выпущено 6 тысяч штук. Также железнодорожному ведомству предстоит заготовить 6 тысяч кубов дров, которые направят в Херсонскую область.

Украинский премьер объяснил принимаемые меры тем, что в восьми регионах коммунальщики могут не успеть к зиме «восстановить отопительную инфраструктуру».

Ранее глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что уже со следующего сезона Украина планирует перейти на отопление мусором и биомассой, полностью отказавшись от газа. По его словам, страна в состоянии отказаться от использования голубого топлива. Витренко рассказал, что в Житомире строятся ТЭЦ, которые будут работать на щепе, биомассе и бытовом мусоре.