В Киеве устроили погром на могилах солдат ВСУ «Страна.ua»: в Киеве неизвестные устроили погром на могилах солдат ВСУ

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Неизвестные устроили погром на могилах солдат Вооруженных сил Украины в Киеве, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что неизвестные разрисовали портреты военных и флаги, размещенные на могилах, уничтожили брошюры на стендах перед ними.

В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге неизвестные разгромили могилу солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Вандалы нарисовали на портретах певца свастики, разбросали цветы и разбили плиты с лампадами. Фанаты группы подозревают в произошедшем завсегдатаев местного компьютерного клуба.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае следователи завершили расследование дела о вандализме на территории памятника «Поспеловская батарея». Подозреваемыми оказались 23-летний молодой человек и 24-летняя девушка. В ведомстве заявили, что задержанные из хулиганских побуждений оставили надпись на объекте культурного наследия.

Также ранее в Стерлитамаке двое несовершеннолетних справили малую нужду на Вечный огонь. Осквернение памятника попало в поле зрения камеры наблюдения. Помочившись на мемориал, школьники скрылись на велосипедах.