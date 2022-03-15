В Киеве установили круглосуточный комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о введении в городе круглосуточного комендантского часа. Передвижение по улицам без специальных пропусков запрещено, написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Кличко пояснил, что комендантский час введён по решению военного командования. Он будет действовать с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта по местному времени.

Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно, только чтобы дойти до укрытия, — отметил Кличко.

Мэр призвал киевлян подготовиться к тому, чтобы провести указанный период времени дома или отправиться в укрытие по сигналу тревоги.

О введении в Киеве комендантского часа с 22:00 до 07:00 (с 23:00 до 08:00 мск) Кличко объявил ещё в 24 февраля. Он подчеркнул, что это вынужденный, но необходимый шаг в нынешних условиях военного положения. Мэр посоветовал горожанам как можно реже покидать свои дома, а выходя на улицу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.