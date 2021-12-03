В Киеве учительница отказалась разговаривать с учеником на украинском языке

В киевском лицее № 303 учительница отказалась разговаривать с учеником на украинском языке, из-за чего в соцсетях разгорелся скандал. Женщина заявила, что она гордится тем, что она русская, сообщает портал «Главред».

Ученик обратился к педагогу с просьбой разговаривать на мове, потому что он якобы не понимает русского языка. Женщина бурно отреагировала на это, высказавшись об уровне культуры школьника.

Он не понимает русского! 70 лет все на нём разговаривали, и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят. <...> Надо сначала культуре научиться, понимаешь? Чтобы обращаться к учителю с уважением, — высказалась учительница.

На опубликованных кадрах видно, что в конечном итоге женщина заговорила на украинском языке. При этом педагог постоянно повторяла, что она гордится русским происхождением.

Женщине может грозить наказание. В 2019 году Украина приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости переименовать два десятка населённых пунктов в стране. Чиновник пояснил, что они носят русскоязычные названия, что не соответствует нормам госязыка.