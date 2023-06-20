В Киеве снесли бюст Юрия Гагарина

Фото: Социальные сети

В Киеве демонтировали бюст советского космонавта, первого человека, совершившего полет в космическое пространство, Юрия Гагарина, фотографией с места поделился Telegram-канал «Деколонизация». На кадре видно, что на месте памятника остался лишь постамент, самого бюста нет.

В Киеве демонтирован памятник Юрию Гагарину на улице Пасхалина, — подтвердили авторы Telegram-канала.

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Бюст Гагарина был установлен напротив Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района Киева. Он появился там после приезда Гагарина в украинскую столицу в 1966 году. Бюст был выполнен из серого гранита и помещен на постамент прямоугольной формы. Советский космонавт изображался на нем без летного шлема.

Ранее в Киеве ликвидировали памятники советскому летчику Валерию Чкалову и генералу Николаю Ватутину. До этого стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.

Ранее в городе был демонтирован памятник писателю Максиму Горькому. Кроме того, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.