В Киеве спрогнозировали сроки возможного завершения конфликта Замминистра обороны Украины Гаврилов заявил, что боевые действия могут завершиться ближайшей весной

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов предположил, что боевые действия на территории страны могут закончиться к концу весны 2023 года. В интервью британскому телеканалу Sky News представитель военного ведомства также выразил надежду, что ВСУ «вернутся в Крым» в декабре 2022 года.

Я чувствую, что к концу весны эта война закончится, — заявил Гаврилов.

При этом замглавы министра обороны отметил, что конфликт может затянуться в том случае, если Россия получит подкрепление.

Гаврилов также рассказал о своей убежденности в том, что «украинские войска захватят Крым».

Это только вопрос времени, и, конечно, мы хотели бы сделать это раньше, чем позже, — отметил украинский госслужащий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

Кроме того, в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе он предположил, что Москва, говоря о возможности переговоров с Киевом, стремится не к мирному урегулированию конфликта, а хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.