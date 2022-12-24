В Киеве составили списки военных на обучение управлению ЗРК Patriot На Украине заявили, что подготовили списки военных для обучения управлению ЗРК Patriot

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Киеве определились со списком военных, которым предстоит пройти обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, обучение пройдет в одной из стран НАТО, сообщает РИА Новости.

Список людей, которые уже могут быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами, — цитирует агентство Игната.

Он признал, что обучение будет длиться дольше обычного, поскольку это более мощная техника. По словам Игната, на обучение украинских военных уйдет «два-три месяца». При этом Игнат исключил сроки обучения в девять месяцев. Он указал, что учиться отправят военных, которые, прошли обучение в Харьковском университете Воздушных сил. Их он назвал «готовыми специалистами».

Ранее Newsweek сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не скоро смогут начать пользоваться ЗРК Patriot, поставленными США. Эксперты говорят о многих месяцах обучения эксплуатации вооружения. Так, аналитик института Катона Джордан Коэн в беседе с изданием рассказал, что на обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК, как правило, уходит почти год.