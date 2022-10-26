В Киеве сообщили о возвращении десяти военнопленных и тела американца Глава офиса президента Украины Ермак: Киев вернул 10 пленных и тело американца

Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ/РИА Новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что между Киевом и Москвой состоялся обмен военнопленными. По словам советника Владимира Зеленского, которые приводит РБК, украинская сторона вернула десять военных, включая одного офицера. Помимо этого, Киеву передали тело американского наемника Джошуа Алана Джонса.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что он не обладает информацией по вопросу. В Минобороны России данную информацию также не комментировали.

Экс-советник председателя Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова подтвердила информацию о состоявшемся обмене пленными.

Произошел еще один обмен. Эта тема очень сложная. Но я знаю, что мужики работают. И как сложно идут переговоры, — сообщила журналистка.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 17 октября между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Ранее он сообщал, что обмен пройдет в формате «110 на 110». По его словам, Россия забрала 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ.