В Киеве сообщили о повторных взрывах

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Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Киеве наблюдается ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. В столице и области объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко отметил, что взрывы были зафиксированы в Днепровском районе города. Также звуки взрывов слышны в районах Позняки и Оболонь.

Взрывы были в Днепровском районе города. Все службы направляются на место. Не покидайте укрытия, — написал Кличко.

О взрывах в Киеве ранее стало известно утром 14 января. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Кроме того, по сведениям СМИ, слышны взрывы в подконтрольной Украине части Запорожской области.

До этого украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в Харьковской области. В столице региона прогремел взрывы. Кроме того, взрывы были слышны в Очакове. По данным властей Николаевской области, минимум восемь человек получили ранения.