В Киеве сообщили о попытке убить Зеленского СБУ сообщила о задержании женщины по обвинению в подготовке покушения на Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая, по данным ведомства, участвовала в заговоре с целью убийства президента страны Владимира Зеленского. Как заявили в Telegram пресс-службы СБУ, жительница Николаева должна была корректировать авиаудар во время визита главы государства в регион.

СБУ задержала российскую осведомительницу, которая готовила воздушный удар России по Николаевской области во время визита президента Украины, — сообщили в ведомстве.

Как утверждается, женщина пыталась установить время визита и локации, которые будет посещать Зеленский. Кроме того, по версии СБУ, жительница Николаева намеревалась вычислить расположение средств радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон утверждал, что устранить Владимира Зеленского готовы западные правительства По его словам, США не хотят брать ответственность за убийство на себя, поэтому они обвинят в произошедшем Россию. Джонсон уверен, что украинскому президенту осталось недолго.

Также в СМИ появился план Киева на случай смерти Зеленского. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг его существование.