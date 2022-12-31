В Киеве сообщили о попытке 12 тысяч мужчин сбежать из-за военного положения Госпогранслужба Украины: 12 тысяч мужчин пытались сбежать из-за военного положения

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госпогранслужба Украины заявила, что с момента введения в стране военного положения пытались незаконно покинуть ее около 12 тысяч мужчин. Из них 15 человек погибли, отметило ведомство в Telegram.

Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах, — сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве не стали уточнять, какому количеству мужчин все-таки удалось незаконно передраться за границу.

Военное положение на территории Украины действует с начала российской спецоперации. Власти Украины его постоянно продлевают, последний раз — до 19 февраля 2023 года.

Ранее стало известно, что пограничники и спасатели в Румынии завершили поиски шестерых украинских дезертиров. Найдены четыре человека и тела еще двух украинцев, нелегально перешедших границу в районе гор Марамуреша на высоте 1800 м. На переход границы 24 декабря решились украинцы в возрасте от 22 до 33 лет. Мужчины были обуты в резиновые сапоги, у них не было горного снаряжения и запасов еды.