Резников заявил, что ВСУ получили десятки танков Leopard из Германии

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Leopard 2

Из Германии на Украину прибыли десятки танков Leopard, сообщил в Twitter глава Минобороны страны Алексей Резников. Он выразил благодарность своему немецкому коллеге Борису Писториусу за военную помощь ВСУ.

Десятки Leopard приехали на Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет, — написал украинский министр.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что поставляемые украинским войскам танки Leopard уязвимы для атак сверху. Он пояснил, что эти боевые машины были приняты на вооружение в 80-х годах прошлого века, когда не было ударных дронов, барражирующих боеприпасов и противотанковых управляемых ракет. В связи с этим создатели танков пожертвовали защищенностью крыши башни ради снижения веcа.

В июне российский военнослужащий Андрей Кравцов получил денежную премию в размере 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard в зоне военной операции на Украине. Сертификат на получение выплаты ему вручил член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.