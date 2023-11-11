В Киеве сообщили о наступлении российской армии Аналитик Стариков: Россия начала серьезное наступление у Купянска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия ведет серьезное наступление под Купянском, заявил в интервью YouTube-каналу «Да, это так» киевский эксперт Олег Стариков. Он также отметил, что СВО разрушила доктрины, существовавшие во времена Второй мировой войны, и концепцию стран НАТО, воевавших против слабого противника высокоточным оружием.

Очень серьезные наступательные действия под Купянском. То же самое на Лиманском направлении. Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами. <...> В будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле. <...> Думали уже, что танки никому не нужны. Танковые заводы позакрывали. А сейчас оказалось, что нужны и танки, и боевые машины, и артиллерия, — сказал Стариков.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили о действиях группировки войск «Запад», занявшей более выгодные рубежи и позиции и отразившей 24 контратаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По информации ведомства, ударами авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки Харьковской области и Макеевки в ЛНР.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, на остальных участках идут позиционные бои. Матвийчук указал на упадок артиллерийских войск ВСУ, поскольку артобстрелы слабеют, снижается активность украинских ДРГ. По всей видимости, ВСУ начали отвод войск и готовят позиции для позиционного противостояния грядущей зимой, предположил он.