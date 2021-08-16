В Киеве сообщили о гибели молочной отрасли страны

Молочная отрасль на Украине умирает, цены на продукцию всё больше зависят от импорта. Об этом заявил в эфире «ГолосUA» глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

Фактически, коровы уничтожены, те люди, которые ухаживают за коровами, — их нет, они стареют, а молодые не берутся за эту специальность, — заявил он.

По словам Томича, в стране нет политики по возрождению отрасли, что говорит о беззащитности Украины перед внешним миром.

И ценовая политика будет полностью зависеть от того, как будут внешние игроки играть на нашем рынке, — подчеркнул эксперт.

Украинские эксперты и политики неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. В частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко называла курс нынешних властей причиной «полного коллапса» и критиковала правительство Украины из-за закона о рынке земли, грозящего, по её мнению, «африканским голодом».