В Киеве сделали прогноз об использовании РФ ядерного оружия против Украины

Россия не станет использоваться против Украины ядерное оружие. Об этом в интервью YouTube-каналу Politika-live заявил внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Мы используем свои возможности в РФ, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это, — сказал Арестович, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее российский депутат Александр Шерин также усомнился в нанесении ядерного удара по Украине. Он отметил, в частности, что в РФ до сих пор есть «чернобыльские зоны», а в современных войнах чаще применяются беспилотники и высокоточное оружие.

Отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и присоединения Крыма в 2014 году.