В Киеве решили добиться приглашения на саммит G20

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Украинские власти работают над тем, чтобы принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели 9–10 сентября, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, передает издание «Европейская правда». По его словам, Киев хочет стать участником мероприятия, потому что там будут обсуждаться экономические проблемы.

Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных — и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы получить приглашение на саммит, — сказал Точицкий.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Индии потому, что на нем обсуждаются вопросы энергетики, удобрений и продовольствия, а не глобальной безопасности. Саммит планируют провести в Нью-Дели 9–10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что пока не знает, поедет ли на саммит стран «Большой двадцатки» в Индию. Он отметил, что еще не думал о своем участии в мероприятии. При этом представитель МИД Индии Ариндам Багчи выразил надежду, что российский лидер сможет лично присутствовать на саммите.