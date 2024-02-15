В Киеве разработали концепцию освобождения от мобилизации «Укррудпром»: Украина хочет брать плату с компаний за бронь работников от армии

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Украинские власти хотят брать плату с предприятий за бронь сотрудников от армии, сообщает украинское издание «Укррудпром». Отмечается, что военнообязанных работников хотят освобождать от мобилизации на время военного положения при внесении установленной платы в государственный бюджет.

Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволит некоторым работникам не идти в армию во время войны, — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. На согласование правок уйдет больше времени, чем обычно. Заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова добавила, что главная идея документа остается неизменной и кардинально документ меняться не будет.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по экономике Украины Дмитрий Наталуха заявил, что цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от шести до 50 тысяч гривен (47–117 тысяч рублей) в месяц. При этом даже в крупных компаниях опасаются, что «не потянут» такие ставки.