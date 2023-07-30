В Киеве разозлились на Зеленского после атаки БПЛА на «Москва-Сити» Украинский режиссер Лопатенок осудил атаку беспилотников на «Москва-Сити»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский режиссер Игорь Лопатенок заявил, что ВСУ атаковали башни «Москва-Сити» из-за неудач на фронте, однако Киеву не удастся такими жестами вывести из себя президента РФ Владимира Путина. В своем Twitter кинодеятель написал, что попытки расшатать непоколебимость российского лидера окажутся безуспешными.

Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина, — написал Лопатенок.

Режиссер объяснил свою позицию тем, что Путин представляет собой настоящего государственного деятеля, в то время как украинский президент Владимир Зеленский — актер.

Об ударе беспилотника по одной из башен «Москва-Сити» стало известно утром 30 июля. В башне IQ-квартала начали эвакуацию. В связи с ЧП столичный аэропорт Внуково был закрыт для вылетов и прилетов.

В Минобороны России сообщили, что офисные башни пытались атаковать украинские беспилотники. Один из дронов удалось уничтожить в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, два других подавили. В ведомстве сообщили, что БПЛА потерпели крушение на территории «Москва-Сити».