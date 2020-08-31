В Киеве разогнали митинг у здания, где проходил съезд партии Зеленского

https://static.news.ru/photo/3f82f9f2-eba1-11ea-a611-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Полиция в Киеве разогнала митинг протестующих обманутых инвесторов столичной недвижимости рядом с конгрессно-выставочным центром «Парковый». В здании проходил съезд президентской партии «Слуга народа».

Полиция жёстко разогнала митинг под стенами КВЦ «Парковый», где проходит съезд партии «Слуга народа» при участии президента [Украины Владимира] Зеленского, — написали журналисты издания «Страна» в Telegram-канале.

Люди заблокировали движение на улице, встав на пешеходном переходе. Полиция оттеснила протестующих, некоторых участников митинга полицейские вынесли на руках. Также силовики задержали организатора акции.

На съезде президентской партии были утверждены кандидаты в мэры областных центров страны, местные выборы на Украине назначены на 25 октября.

NEWS.ru писал, что Зеленский напомнил о возможности досрочного роспуска Верховной рады. Об этом президент страны заявил на внеочередном съезде партии «Слуга народа».