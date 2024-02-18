В Киеве разочаровались в помощи Запада Стефанишина заявила о невозможности получить от Европы ту же помощь, как от США

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Страны Европы не смогут передать Киеву те же объемы военной помощи, что и США, если в американском конгрессе не одобрят решение о ее выделении, заявила агентству «Укринформ» вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что у ее страны в сложившейся ситуации нет плана Б.

У европейских стран и Украины не было возможности перегруппироваться, потому что события в американском конгрессе развивались достаточно быстро, а договоренности о распределении направлений помощи формировались в Рамштайне (на заседаниях контактной группы по военному содействию Киеву. — NEWS.ru) месяцами, — сказала она.

Замглавы кабмина подчеркнула, что в Киеве делают выводы о доверии партнерам. Она добавила, что Украине в плане получения помощи нужно иметь «несколько параллельных процессов» даже при наличии «твердых гарантий от союзников».

Ранее стало известно, что Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, стоимость которых завышена, они практически бесполезны во время боевых действий. Причиной непригодности является слабость брони при артиллерийских, ракетных и минометных ударах.

Ранее германский концерн Rheinmetall опубликовал соглашение с Украиной о запуске производства боеприпасов на территории страны. Согласно документу, подписанному на полях Мюнхенской конференции по безопасности, на заводе будут выпускать снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall будет владеть контрольным пакетом акций.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, в Берлине понимают, что в случае строительства на Украине завода немецкого концерна Rheinmetall это предприятие станет приоритетной целью для Вооруженных сил РФ. По мнению депутата, выделенные деньги на этот проект все равно будут разворованы украинскими властями и немецкими предпринимателями, поэтому они готовы запустить проект.