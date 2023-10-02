Шевченковский районный суд Киева, выбирая меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, признал за ним украинское гражданство, пишет агентство «Украинские новости». При этом, как отмечается, суд не поднимал вопрос и не выяснял принадлежность подсудимого к гражданству других стран.
По данным следствия, Коломойский является гражданином Израиля и Кипра. При этом украинского гражданства он не имеет. Сам олигарх заявил в суде, что гражданство у него «вроде как забрали», и уточнил, что никаких уведомлений не получал и по-прежнему продолжает использовать украинский паспорт.
Украинские правоохранительные органы обвиняют бизнесмена в организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участие в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий.
При этом еще год назад в украинских СМИ стала появляться информация, что Коломойского лишили украинского гражданства. Позже советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что в материалах уголовного дела он фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. По его словам, это опровергает ложные сведения о том, что Коломойского не лишали украинского гражданства.