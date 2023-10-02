В Киеве разобрались с гражданством Коломойского Киевский суд признал Коломойского гражданином Украины

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (в центре)

Шевченковский районный суд Киева, выбирая меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, признал за ним украинское гражданство, пишет агентство «Украинские новости». При этом, как отмечается, суд не поднимал вопрос и не выяснял принадлежность подсудимого к гражданству других стран.

По данным следствия, Коломойский является гражданином Израиля и Кипра. При этом украинского гражданства он не имеет. Сам олигарх заявил в суде, что гражданство у него «вроде как забрали», и уточнил, что никаких уведомлений не получал и по-прежнему продолжает использовать украинский паспорт.

Украинские правоохранительные органы обвиняют бизнесмена в организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участие в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий.

При этом еще год назад в украинских СМИ стала появляться информация, что Коломойского лишили украинского гражданства. Позже советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что в материалах уголовного дела он фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. По его словам, это опровергает ложные сведения о том, что Коломойского не лишали украинского гражданства.