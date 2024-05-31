В Киеве раздались взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов прозвучало в Киеве после объявления воздушной тревоги, пишет украинское издание «Общественное». Киевская городская государственная администрация (КГГА) эту информацию не комментировала. В украинских пабликах сообщается об очень сильном взрыве в столице республики. До этого в городе дважды объявляли воздушную тревогу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале написал, что некий объект в Киеве поразила ракета «Искандер-М». Подробностей он не привел. В столице и еще 16 областях Украины было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха.

В Днепропетровской области Украины получил повреждения инфраструктурный объект, заявил накануне глава администрации региона Сергей Лысак. При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь, где он находится и насколько серьезно поврежден.

В Харьковской области жители вынуждены укрываться в лесах и строить там землянки, чтобы скрыться от украинских властей, рассказывал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он добавил, что жители региона, подпавшие под принудительную эвакуацию, находят пути возвращения в свои дома и пытаются переждать смутное время.