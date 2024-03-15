В Киеве раздалась серия взрывов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Серия взрывов раздалась на территории Киева, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Местные власти официально информацию не подтверждали.

В городской военной администрации передавали о работе систем противовоздушной обороны рядом с украинской столицей. Воздушная тревога звучит в самом Киеве, Киевской и Черниговской областях.

В ночь на 13 марта звук взрыва раздался в Сумах на севере Украины. Подробности не приводились, местные власти ситуацию не комментировали. До этого в Сумской области объявили воздушную тревогу в связи с приближением группы ударных БПЛА.

До этого в Херсоне, который находится под контролем киевских властей, произошли взрывы. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. В ночь на 12 марта стало известно, что после объявления сигнала опасности в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Кроме этого, 12 марта воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях, и в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Сообщалось о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева. Подробности не уточнялись, местные власти ситуацию не комментировали.