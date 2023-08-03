В Киеве рассказали, во сколько обходится содержание ВСУ Шмыгаль: содержание ВСУ обходится бюджету почти в $55 млрд в год

Фото: МО Украины

Содержание ВСУ обходится бюджету страны почти в $55 млрд в год, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, которые приводит агентство «Укринформ», эта сумма больше, чем доходность бюджета республики в мирное время.

Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени, — заявил Шмыгаль.

По его словам, в настоящий момент Украина держится благодаря финансовой поддержке партнеров. Шмыгаль отметил, что страна существует в том числе за счет грантов и кредитов.

Ранее Верховная рада сообщила, что внешние ресурсы составили 49,1% от всех поступлений в государственный бюджет Украины. Председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа уточнила, что помощь союзников оценивается в $25,3 млрд.

При этом крупнейшим донором Украины остается Евросоюз. Страны ЕС предоставили Киеву $11,43 млрд.

Ранее в Пентагоне рассказали, что администрация США утвердила очередной пакет военной помощи Украине. На эти цели в Вашингтоне выделят $400 млн. Новый пакет будет включать снаряды для ракетных комплексов Patriot и NASAMS. Кроме того, в него войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.