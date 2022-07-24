В Киеве рассказали, сколько времени уйдет на вывоз зерна с Украины Советник Зеленского Устиненко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зерна

Фото: IMAGO/Jacob Schröter/Gobal Look Press

Для вывоза украинского зерна в рамках продуктовой сделки потребуется около 8-9 месяцев, сообщил советник президента страны по экономическим вопросам Олег Устиненко, передает ТАСС. Он отметил, что сейчас на Украине находится 20 млн тонн зерна на экспорт и еще 40 млн тонн нового урожая стоимостью более $10 млрд. Устиненко добавил, что если порты так и не откроются, то для вывоза потребуется до двух лет.

Если бы сейчас порты были разблокированы, то 60 млн тонн зерна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев, — сказал советник президента.

Россия, Турция, ООН и Украина 22 июля подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Украинские порты Одесса, Черноморск и Южный уже готовятся к возобновлению работы. В них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван необходимо подавать заявку.