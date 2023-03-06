В Киеве рассказали о встрече, положившей начало подготовке к конфликту с РФ Глава СНБО Данилов: Украина начала готовиться к конфликту после встречи Зеленского с Путиным

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Киев начал готовиться к конфликту с Москвой после последней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, прошедшей в Париже в декабре 2019 года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Саммит «нормандской четверки» стал первым и последним местом встречи двух лидеров, подчеркнул Данилов в эфире украинского «24 канала». По его словам, если бы Киев не начал готовиться к противостоянию заранее, то не достиг бы нынешних результатов.

Я могу сказать: аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным, — сказал глава СНБО.

В 2019 году на парижском саммите в «нормандском формате» российский лидер также провел двусторонние встречи с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин не разговаривал с Зеленским уже несколько лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в последние годы у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с украинским коллегой.