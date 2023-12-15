В Киеве рассказали о срочных шагах по вступлению в Евросоюз Вице-премьер Стефанишина: Киев начинает контакты с ЕК по вступлению в ЕС

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Контакты между Киевом и Брюсселем по дальнейшим шагам для вступления Украины в ЕС начнутся 18 декабря, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, чьи слова приводит издание «Страна». Чиновник отметила, что Брюссель уже вышел на контракт с украинскими властями по этому вопросу.

Буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии (ЕК). Уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры по поводу следующих шагов, — рассказала Стефанишина.

Саммит Евросоюза 14 декабря принял решение начать переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении этих столиц в ЕС. Соответствующее поручение саммит дал Совету ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. По его словам, Евросоюз также согласился предоставить Грузии статус кандидата в сообщество. Дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз пока не определена. Это может произойти в марте 2024 года, если к тому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров.