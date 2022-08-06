В Киеве рассказали о поставке танков и самолетов из Северной Македонии Советник офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония передала Украине танки и самолеты

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Северная Македония предоставила Украине военную помощь в виде танков и самолетов, сообщил в соцсетях советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Жест Скопье он поставил в пример государствам G20.

Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов, — написал Подоляк.

Некоторое время назад портал «МКД» сообщил, что Северная Македония передаст Киеву четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Украины 20 лет назад. Тогда Скопье нуждался в этих самолетах в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года самолеты не эксплуатировались и были подготовлены к продаже.

Танки Т-72, которые власти Северной Македонии передали Украине, были получены Скопье от России в рамках во время конфликта с албанскими сепаратистами. Они входили в состав подразделения, которое македонские власти намеревались расформировать в рамках военной реформы.