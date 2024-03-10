В Киеве рассказали о поставке Канадой «полуработающих» ракет Тука: Канада одобрила поставку Украине 80 тысяч списанных авиационных ракет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канада одобрила отправку Киеву подлежащих утилизации авиационных ракет, заявил в интервью телеканалу «Прямой» экс-замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, даже «полуработающие» снаряды без боевой части могут преподнести «неожиданные сюрпризы».

Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам, — заявил Тука.

Он положительно оценил слова представителя Минобороны Канады о том, что украинская сторона просит ракеты, у которых есть даже «неполадки с боевой частью». Тука подчеркнул, что и в таком случае они могут быть полезны. При этом уточняется, что речь идет о снарядах класса «воздух — земля», которые можно переделать для запуска с земли, название боеприпасов не указывается.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что командование ВСУ решило поставить американские ЗРК Patriot слишком близко к фронту, что подставило их под удар российских войск. Он отметил, что ракетные комплексы располагались менее чем в 10 метрах друг от друга. По его словам, ЗРК так долго находились на одном месте, что ВС РФ смогли навестись и выпустить по ним баллистическую ракету.