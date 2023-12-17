В Киеве рассказали о плане «Б» на случай прекращения помощи от Запада Устенко: Киев перейдет к плану «Б», если помощь не придет в первые дни января

Фото: МО Украины

Украина перейдет к плану «Б» в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. В эфире телемарафона он отметил, что в этом случае придется обращаться к внутренним заимствованиями. Однако в том, что деньги от партнеров до Киева дойдут, он не сомневается.

Но вопрос — когда? Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану «Б». План «Б» может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке, — сказал он.

Между тем, американское издание Responsible Statecraft (RS) пишет, что Запад поменял тон в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пытается убедить партнеров продолжать оказывать ему военную помощь. Автор публикации отмечает, что Киев рискует потерять поддержку из-за позиции правых скептиков.

Отмечается, что Зеленский, который в течение недели успел посетить Аргентину, США и Норвегию, выступил с ясным посланием: у Украины есть шанс вытеснить Россию, но лишь при устойчивой поддержке Запада. Но даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву.