В Киеве рассказали, кто займется украинским конфликтом Политолог Бондаренко: украинский конфликт будут улаживать Россия и США

Фото: МО РФ

Ключевыми странами, которые урегулируют украинский конфликт, будут Россия и США, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так». По его словам, наиболее вероятным исходом событий на Украине станет заморозка конфликта, поскольку у Запада нет способа давления на Москву.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день не является игроком в этой войне. Вопрос будет решаться в дипломатическом ключе между Россией и Соединенными Штатами, возможно, с учетом мнения Великобритании, — рассудил эксперт.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru предположил, что США делают ставку на экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного из практических соображений: президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране, поэтому возникла необходимость заменить одного политического лидера на другого. Кроме того, Зеленский успел во многом себя скомпрометировать, он выполнил отведенную ему США роль, при этом допустив высокий уровень коррупции и военные поражения.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ до этого информировало, что Залужный рассматривается в Вашингтоне как наиболее подходящий кандидат на замену Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. В сообщении указывается: после того как Зеленский исчерпал свою «полезность», Белый дом решил заменить его на украинского политика.