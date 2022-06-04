В Киеве рассказали, когда возобновят переговоры с Москвой Арахамия: Украина приступит к переговорам с Россией после укрепления боевого потенциала

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Давид Арахамия

Украина намерена сначала укрепить свой боевой потенциал на земле с помощью нового вооружения, поставляемого ей странами Запада, и только после этого вернуться за стол переговоров с Россией, приводит слова главы украинской делегации Давида Арахамии агентство Reuters. Он подчеркнул, что украинские войска уже готовы использовать полученное вооружение.

Наши войска готовы использовать новое вооружение, и только потом, я думаю, мы можем приступить к новому раунду переговоров с усиленной позиции, — сказал переговорщик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон «только подливает масла в огонь» и поставками оружия на Украину отбивает у Киева желание возвращаться к мирным переговорам с Москвой. Он также отметил, что Россия чётко озвучила требования по Украине, но украинские власти предпочитают переговорам другой вариант под влиянием западных кураторов. При этом он не исключил возможность встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским при наличии соответствующего документа.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что переговоры Москвы и Киева в данный момент не ведутся, поскольку Киев фактически отказался в этом участвовать. Он отметил, что от Украины так и не поступило ответа на российский проект договора. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк следом подтвердил информацию российской стороны. По словам чиновника, диалог будет восстановлен и модерировать его будет уже президент Украины Владимир Зеленский.