В Киеве рассказали, как долго ВСУ будут переучиваться под новые истребители Шмыгаль: ВСУ потребуется не менее шести месяцев, чтобы освоить западные истребители

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F-16 Fighting Falcon

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Politico, что украинским пилотам потребуется не меньше полугода, чтобы научиться пилотировать западные истребители. Поэтому, считает он, этот процесс нужно запустить «немедленно или как можно скорее».

Кроме того, Украина рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, указал Шмыгаль.

Киеву необходимы около 180 истребителей F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») американской разработки для ощутимого для ВС РФ присутствия в небе Украины, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин. Он напомнил, что по данным западной прессы, ВСУ ждут пять полков по три эскадрильи F-16.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она. Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.