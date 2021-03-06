В Киеве рассказали, как британские военные прибыли в Донбасс

https://static.news.ru/photo/205e2270-7f55-11eb-b048-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Делегация Вооружённых сил Великобритании посетила район проведения военной операции в Донбассе. Об этом заявили в пресс-штабе операции Объединённых сил Украины.

В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) в рамках операции ORBITAL, — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Британские военные ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Майорское», а также посетили Объединённый центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске.

Операция ORBITAL была начата правительством Великобритании в 2015 году: были сформированы группы британских инструкторов, которые потом были отправлены на Украину для тренировки солдат ВСУ. С марта 2015 года с помощью британских специалистов было подготовлено 22,5 тысячи военных ВС Украины.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко заявил, что Киев готов реализовать «Стратегию деоккупации Донбасса», но разрешение на это должен дать президент страны Владимир Зеленский, а также парламент Украины.

Как писал NEWS.ru, украинский журналист и писатель Станислав Алексеев считает, что Киеву не стоит в ближайшие 5–7 лет ожидать завершения войны в Донбассе. По его словам, власти Украины сильно ошибаются, если ожидают, что давление Запада прогнёт Россию и она сдаст Донбасс.