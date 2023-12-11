В Киеве рассказали, где на фронте возникла сложная ситуация Маляр указала на сложную ситуацию для ВСУ сразу на пяти направлениях

Фото: МО Украины

Сложная ситуация возникла для Вооруженных сил Украины сразу на пяти направлениях на востоке, сообщила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском (Артемовском), Марьинском и Авдеевском направления, там них идут активные боевые действия.

Купянское, Лиманское, Бахмутское (украинское название Артемовска в ДНР. — NEWS.ru), Марьинское и Авдеевское направления. На всех направлениях ситуация [для украинской армии] напряженная, — написала она.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что развитие конфликта на востоке в 2024 году возможно по одному из трех сценариев. По его словам, среди них заморозка противостояния, поражение ВСУ на некоторых участках фронта и «фантастичный» вариант нового контрнаступления. При втором варианте боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта, считает Арестович.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal ранее заявил, что Вооруженные силы Украины разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций. Кулеба убежден, что любая пауза со стороны ВСУ в вооруженном конфликте даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым маневрам.