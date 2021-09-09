В Киеве рассказали, что ждёт жителей Донбасса с российскими паспортами

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, заложниками. Он подчеркнул, что после восстановления контроля над регионом Киев эти документы не признает. Однако украинские власти не будут чинить препятствия жителям Донбасса, у которых есть российский паспорта, если они пожелают выехать в РФ. Резников заверил, что «в ту сторону двери открыты». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Министр отметил, что Россия выдаёт паспорта жителям Донбасса, чтобы потом говорить о «русском мире» и использовать их как повод для защиты своих граждан.

Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради десяти тысяч, — подчеркнул Резников.

По словам министра, вопрос в том, пойдёт ли Россия «на такой риск».

Ранее глава Союза добровольцев Александр Бородай заявил, что Россия не бросила Донбасс в тяжёлой ситуации, поэтому он стал свободным регионом и «почти» вошёл в её состав. По его мнению, павшие герои уже сделали своё дело. Тем, кто жив сейчас, предстоит огромная работа, поскольку есть те территории, которые оккупированы врагом — это вся Украина.