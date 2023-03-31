В Киеве рассказали, что ждет ВСУ после падения Артемовска Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ отступят за Днепр в случае падения Авдеевки и Артемовска

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ могут отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска (переименован Бахмут), заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, может появиться реальная угроза функционированию суверенитета Украины.

Авдеевка сейчас превращается в новый Артемовск — Бахмут, российские войска взяли ее в клещи. <…> Там тяжелое положение, они (ВС России) могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр. Может быть колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины, — спрогнозировал Соскин.

Ранее Соскин заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа в случае окружения группировки ВСУ в Артемовске. Он добавил, что ситуация для украинских военнослужащих в городе является критической. По словам Соскина, если они попадут в котел, то командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского «поднимут на вилы». Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за задержки поставок западной техники, а также из-за действий ВС РФ, которые «сжимают кольцо вокруг города».

Ранее сообщалось, что американское руководство обеспокоено тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего Генштаба вывести военных из Артемовска. Украинская армия планирует долго удерживать город, хотя он не играет стратегической роли в военном конфликте.