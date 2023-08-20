В Киеве рассказали, чем ВСУ заменили истребители F-16 Минобороны Украины решило компенсировать нехватку истребителей беспилотниками

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель F-16

Воздушные силы ВСУ на сегодняшний день не получили американские истребители F-16, потому вынуждены компенсировать их отсутствие, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, которые приводит The Washington Post, нехватку самолетов перекрывают беспилотниками.

У нас пока нет самолетов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие, и беспилотники в какой-то степени используются для компенсации нехватки авиации, — сказал чиновник.

Ранее уже сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.

По словам Расмуссена, сейчас Дания обсуждает со своими союзниками дальнейшие шаги для поставок истребителей. Конкретную информацию чиновник пообещал предоставить позднее. Пока неясно, сколько самолетов получит украинская армия, однако в Минобороны Нидерландов сообщали о наличии 24 машин, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Предполагается, что первые самолеты Украина получит примерно через год.