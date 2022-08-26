В Киеве рассказали, чем опасны переговоры с Россией Подоляк: переговоры с Россией станут «смертным приговором» для Украины

Фото: Paul Zinken/dpa/ТАСС

Россия будет использовать любую паузу для подготовки к массированному наступлению, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Hill. ВСУ продолжают вести боевые действия, в то время как Киев препятствует инициативам о проведении мирных переговоров, так как они обернутся «смертным приговором» для украинского государства.

Президент (Украины Владимир. — NEWS.ru) Зеленский однозначно против (переговоров. — NEWS.ru), и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски, — заявил Подоляк.

Подоляк также считает, что Россия может воспользоваться окном, в ходе которого будут проводиться переговоры для того, чтобы усилить наступление. При отсутствии переговоров, как отмечает политик, Москва сосредоточится на затяжной тактике «войны на истощение». Ее суть заключается в расчете на сокращение международной поддержки Украины до победного конца.

Кроме того, Подоляк высказался о новом пакете помощи от США в размере $3 млрд от США, который анонсировал глава Соединенных Штатов Джо Байден 24 августа. Советник Зеленского назвал его «большим, чем просто оказание материальной поддержки». Решение Белого дома, подчеркнул Подоляк, должно стать толчком к аналогичным действиям со стороны более осторожных западных держав, среди которых он упомянул Германию, Францию и Италию.

6 августа заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Украина лишь делает заявления о теоретической готовности к контакту.